Usa-Messico, scoperto tunnel dei narcos di 1,3 chilometri: è il più lungo mai trovato. Il video del “passaggio segreto” per trasportare droga (Di giovedì 30 gennaio 2020) Un tunnel di 1300 metri, scavato a circa 25 metri di profondità, alto 170 centimetri e largo 70. È il “passaggio segreto” dei narcos messicani, usato e costruito per trasportare droga e altri prodotti di contrabbando dalla città di Tijuana agli Stati Uniti. A scoprire la galleria, che parte a 100 chilometri dal confine e raggiunge la città californiana di San Diego, è stata una speciale Task force degli agenti statunitensi di Otay Mesa. Le forze dell’ordine si sono trovate davanti un’infrastruttura sofisticata fatta di un sistema di ventilazione, elettricità, rotaie, carrelli e montacarichi. È la più lunga mai scoperta, per lo meno nella parte orientale del confine: “La sofisticatezza della struttura – ha spiegato l’agente speciale John W. Callery della Drug Enforcement Administration (Dea) alla Cnn – dimostra la determinazione e le risorse ... ilfattoquotidiano

