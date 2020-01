‘Uomini e Donne’, Gianni Sperti rivela quale personaggio ha più amato e quale lo ha più deluso nel Trono over. E a proposito di Paola Barale… (Di giovedì 30 gennaio 2020) E’ da quasi vent’anni che il celebre opinionista di Uomini e Donne, Gianni Sperti, insieme alla sua compagna di seduta, Tina Cipollari, ci tiene compagnia durante i pomeriggi del dating show di Maria De Filippi. E proprio a proposito del programma pomeridiano, l’irriverente opinionista ha rilasciato un intervista al Magazine di Uomini e Donne per parlare di cosa ne pensa del Trono Classico e del Trono Over, confessando anche i personaggi che ha più a cuore e quelli che invece lo hanno deluso nel corso di tutti questi anni. Sperti non ha potuto che ricordare con affetto la primissima puntata del Trono Over, anche per la presenza di Rosetta: Della prima puntata del Trono Over ricordo con molto affetto Rosetta. La sua simpatia e spontaneità. Per chi non lo ricordasse, Rosetta era arrivata a C’è posta per te, per incontrare un grande amore del passato: Giuseppe. Poi ... isaechia

