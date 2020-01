MotoGP, Test Shakedown Sepang 2020: cosa sono e chi partecipa. C’è Alex Marquez, assente Valentino Rossi (Di giovedì 30 gennaio 2020) Siamo ormai ai nastri di partenza della stagione 2020 della MotoGP. Dal 2 al 4 febbraio, infatti, a Sepang (Malesia) sarà di scena lo Shakedown che precederà i Test ufficiali. In questi tre giorni vedremo all’opera anche i rookie e lo spagnolo Alex Marquez che ha già assicurato la sua presenza nel team Repsol Honda. A questo primo appuntamento con i Test parteciperanno anche i piloti ufficiali dei due team che usufruiscono delle concessioni, ovvero Aprilia e KTM, oltre ai collaudatori dei sei costruttori. Per la KTM dovremmo vedremo impegnati il sudafricano Brad Binder e lo spagnolo Iker Lecuona, mentre in Honda Alex Marquez girerà con il tedesco Stefan Bradl. Mancherà ovviamente, Marc Marquez. Il campione del mondo tornerà solamente per i Test ufficiali, dopo l’intervento alla spalla subito. Vedremo al via anche lo spagnolo Pol Espargaró nel team Red Bull KTM, mentre non ... oasport

MotociclismoIT : Marquez: “Ai test di Sepang sarò al 60-70% della forma fisica” - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #MotoGP | #Lorenzo test rider Yamaha: “Non vedo l’ora di iniziare” - - motograndprixit : #MotoGP | #Lorenzo test rider Yamaha: “Non vedo l’ora di iniziare” - -