Matteo Salvini: citofonata Bologna, c’è maresciallo sotto inchiesta (Di giovedì 30 gennaio 2020) Matteo Salvini: citofonata Bologna, c’è maresciallo sotto inchiesta Secondo alcuni esperti, la citofonata di Matteo Salvini a una famiglia tunisina nel quartiere bolognese del Pilastro avrebbe fatto perdere consensi alla centrodestra – o “riattivato elettori del centrosinistra – in maniera decisiva: quel tanto che basta per perdere l’opportunità di ottenere una storica vittoria in Emilia-Romagna. Per rimembrare molto rapidamente, il leader del carroccio chiese a un ragazzo – suonando al citofono – se lui o qualcuno della sua famiglia spacciasse droga. Salvini, accompagnato da uno stuolo di giornalisti, è stato accusato da più parti di un giustizialismo sommario e criticato financo dai suoi alleati. Al di là degli effetti elettoralistici, la vicenda del Pilastro ha destato l’attenzione del Parlamento. Così, il deputato dei democratici De ... termometropolitico

