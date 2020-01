Libia,Unhcr sospende attività a Tripoli

Unhcr) ha annunciato la sospensione delle attività in un centro di transito che gestisce a Tripoli,la Gathering and Departure Facility, sottolineando i rischi per la vita dei richiedenti asilo legati al conflitto in Libia. "Temiamo - ha detto Jean-Paul Cavalieri, capo della missione Unhcr in Libiache l'intera area possa diventare un obiettivo militare, mettendo ancora più a rischio le vite di rifugiati, richiedenti asilo e civili. Purtroppo Unhcr non ha avuto altra scelta", spiega.(Di giovedì 30 gennaio 2020) L'Alto commissariato Onu per i rifugiati () ha annunciato la sospensione dellein un centro di transito che gestisce a,la Gathering and Departure Facility, sottolineando i rischi per la vita dei richiedenti asilo legati al conflitto in. "Temiamo - ha detto Jean-Paul Cavalieri, capo della missioneinche l'intera area possa diventare un obiettivo militare, mettendo ancora più a rischio le vite di rifugiati, richiedenti asilo e civili. Purtropponon ha avuto altra scelta", spiega.(Di giovedì 30 gennaio 2020)

