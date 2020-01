Il Segreto trame dal 2 al 7 febbraio: Maria spaventata da Dori (Di giovedì 30 gennaio 2020) Cosa succederà nelle puntate settimanali de Il Segreto in onda su Canale 5 dal 2 al 7 febbraio? Le anticipazioni svelano che Maria capirà la pericolosità di Dori Vilches, nonostante continui con i suoi trattamenti, nella speranza di recuperare l’uso delle gambe. Intanto, Severo e Carmelo proveranno a parlare con il sottosegretario Garcia Morales per farlo desistere dal distruggere Puente Viejo aprendo la cisterna. Il Segreto, trame settimanali: Elsa ed Isaac lasciano il paese Nelle prossime puntate della soap opera capolavoro di Aurora Guerra, Prudencio capirà che Lola è ancora tenuta sotto scacco dalla Montenegro e così chiederà a Matias e Marcela di aiutarlo a portare avanti il suo piano. Nel frattempo, Elsa ed Isaac saluteranno i loro amici e nonna Consuelo, comunicando loro di allontanarsi dal paesino per cercare la felicità altrove e godersi il viaggio di nozze. Inoltre, come ... kontrokultura

