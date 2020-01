Emma Marrone sul tumore rivela: “Potrei non essere più…” (Di giovedì 30 gennaio 2020) Emma Marrone parla della sua malattia e rivela: “Potrei non essere più bionda” Il 20 settembre Emma Marrone annunciava sui suoi social di doversi fermare per un po’ di tempo per motivi di salute, la notizia subito fece il giro del web e dei siti ed in tantissimi dimostrarono il loro affetto alla cantante. A distanza di mesi Emma è ritornata a parlare del suo tumore in un’intervista a Sette inserto del Corriere della Sera, dove ha raccontato che adesso è riuscita a sconfiggere il cancro alle ovaie ma ha anche affermato che dovrà rinunciare ad essere bionda. La cantante salentina ha infatti rivelato: “Dopo l’operazione subita, i medici mi hanno sconsigliato di tingermi. Mi sono presa la libertà di metterli a riposo, potrei anche non essere più bionda.” Tuttavia ha anche aggiunto una battuta: “L’importante è sapere che sono bionda ... lanostratv

