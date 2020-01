Brevetti violati e riconoscimento facciale: multe contro Apple e Facebook (Di giovedì 30 gennaio 2020) (Foto: Pixabay) La corte federale di Los Angeles ha condannato Apple e l’azienda Broadcom a pagare una multa complessiva di 1,1 miliardi di dollari per aver violato alcuni Brevetti del California Institute of Technology (CalTech). Il caso risale al 2016, quando l’università privata americana aveva denunciato Broadcom per aver indebitamente utilizzato tecnologie brevettate sui chip wi-fi di nuova generazione installati in migliaia di dispositivi della Mela. Il verdetto della corte della California ha stabilito così di multare rispettivamente Apple per 837,8 milioni di dollari e la partner commerciale Broadcom per 270,2 milioni di dollari. Broadcom è tra i principali fornitori di Apple per quanto riguarda i chip di nuova generazione, e soltanto settimana scorsa ha chiuso un nuovo accordo produttivo con l’azienda di Cupertino per un valore che si stima attorno ai 15 miliardi di dollari di ... wired

