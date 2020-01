Wilma De Angelis: “Dovevo andare al galà di Sanremo. Poi mi hanno cancellato? Chi ci sarà? I cantanti dei vecchi Festival sono al cimitero” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) “Mi avevano invitata a Sanremo per partecipare al galà sui 70 anni della manifestazione. Mi ero comprata anche un bel vestito, ma ieri mi hanno detto che la mia presenza è stata cancellata. Che peccato”. Wilma De Angelis, 90 anni tra pochi mesi e più di 60 anni di carriera, è un po’ dispiaciuta. Lunedì 3 febbraio avrebbe dovuto partecipare alla celebrazioni di Sanremo, ma alla fine non ci sarà. “Non è una mancanza di rispetto annullare una presenza a una settimana dall’evento? Uno ci rimane un po’ male, ma non ne faccio una malattia e non voglio neppure far polemiche. Piuttosto ho scatenato un putiferio su Facebook, dove ho ricevuto più di 300 messaggi. Questo è il mio compenso spirituale all’assenza da Sanremo. Significa che il funerale non me l’hanno ancora fatto, c’è ancora chi mi vuole bene (ride, ndr). Sa, mi sono un po’ ritirata negli ... ilfattoquotidiano

marcoluci1 : RT @SalvatoreCow: Vogliamo Wilma De Angelis ospite d'onore della serata finale del Festival!!! Sarebbe un bellissimo regalo per i suoi immi… - SMartySald : Leggendo la “polemica” di Wilma De Angelis, mi è tornato in mente quando l’ho incontrata alla Coop e mia mamma le s… - DVD23690077 : RT @ProgettoTeatris: Lancio la petizione WILMA DE ANGELIS AL FESTIVAL!! Lei merita di partecipare ai festeggiamenti e non può essere tratta… -