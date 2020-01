Whirlpool conferma l’addio allo stabilimento di Napoli (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Brutte notizie per gli operai dello stabilimento Whirlpool di via Argine, nel quartiere napoletano di Ponticelli: Whirlpool Italia avrebbe confermato la volontà di chiudere la fabbrica. Tavolo in corso al ministero dello sviluppo economico. Secondo la multinazionale, ci sarebbero perdite annue per almeno 20 milioni di euro dallo stabilimento napoletano. fanpage

