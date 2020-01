Roma, adesca due 16enni fingendo provino e le stupra: una è incinta (Di giovedì 30 gennaio 2020) Roma, adesca due 16enni con la scusa di un provino e le stupra: l’uomo ha abusato di loro in un hotel nei pressi della stazione Termini. Ha adescato le due ragazzine con la scusa di un provino per la Rai e poi le ha stuprate in un albergo nei pressi della stazione Termini di … L'articolo Roma, adesca due 16enni fingendo provino e le stupra: una è incinta proviene da www.inews24.it. inews24

