Rivelo, Erjona Sulejmani nella puntata del 30 gennaio su Real Time (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Rivelo, Erjona Sulejmani ospite nella nuova puntata del programma di Lorella Boccia, su Real Time il 30 gennaio Continua l’appuntamento con Rivelo, il programma di interviste di Lorella Boccia che tornerà con una nuova puntata, giovedì 30 gennaio alle 21:10 su Real Time. Nel nuovo appuntamento con Rivelo l’intervista a tu per tu con Lorella Boccia spetterà alla modella Erjona Sulejmani. “All’età di nove anni una bambina che vive la guerra sicuramente si trascina dei traumi. Non è facile… bisogna viverla sulla propria pelle”, rivela Erjona Sulejmani a Lorella Boccia, riferendosi alla guerra per l’indipendenza del Kosovo, suo paese d’origine, che l’ha costretta a scappare in Italia con la sua famiglia. “Non è stato facile”, prosegue Erjona. “Nello stesso tempo, mi ha insegnato e segnato… perchè sono le esperienze forti che ti fanno crescere, ti formano, ti fanno ... dituttounpop

tivooweb : “All’età di nove anni una bambina che vive la guerra sicuramente si trascina dei traumi. Non è facile... bisogna vi… -