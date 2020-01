Milan Femminile, Ganz: «Felice per i sei gol e per la Giacinti» – VIDEO (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Maurizio Ganz, allenatore del Milan Femminile, ha parlato in zona mista dopo la roboante vittoria contro la Pink Bari Vittoria netta e con poche sbavature quella ottenuta dal Milan Femminile nel recupero della nona giornata di Serie A contro la Pink Bari. Valentina Giacinti mette a segno una straordinaria tripletta a condimento di una prestazione e maiuscola culminata con il risultato finale di 6-3. Questo il commento a fine partita del tecnico Maurizio Ganz. «Siamo partiti molto bene, poi ci siamo un po’ complicati la vita. Abbiamo preso 3 gol ma sono state nostre disattenzioni, non è facile giocare con queste squadre che si difendono in 20 metri e poi partono veloci». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

