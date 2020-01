Meteo in Febbraio: Surplus energia per Bufere di Neve (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Gli appassionati dell'inverno sono rimasti decisamente delusi dal Meteo proposto da questa stagione invernale, fino ad adesso decisamente anonima e inconcludente.Pochissime le occasioni di freddo, ancora di meno quelle di Neve, le uniche aree ricche di precipitazioni sono state quelle settentrionali, nevose sulle Alpi. C'è da chiedersi se le continue speranze di un ribaltone Meteo siano supportate dai modelli oppure sono mera fantasia: fino ad adesso, l'unico modello che aveva intravisto un'ondata di gelo era stato quello americano attorno alla Befana, ma sappiamo come è andata a finire, nel senso che tale ondata di freddo è finita sui Balcani prendendoci solamente di striscio.Per alcuni giorni le temperature sono scese un poco al di sotto delle medie, ma poi tutto è tornato come prima, governato dal solito Meteo piatto anticiclonico. La domanda che sorge spontanea è: ci ... meteogiornale

