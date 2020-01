Donna morta per malaria - all’autopsia anche un infettivologo : Palermo, 29 gen.(Adnkronos) – Sarà nominato anche un infettivologo, oltre al medico legale, per eseguire l’autopsia sul cadavere di Loredana Guida, l’insegnante e giornalista agrigentina di 44 anni morta ieri a causa della malaria, a quanto pare non diagnosticata, che aveva contratto durante una vacanza a Lagos, in Nigeria. Come apprende l’Adnkronos, l’esame autoptico, che sarà eseguito entro venerdì, sarà ...

Agrigento - Donna di 44 anni morta per malaria dopo un viaggio in Africa : Una terribile notizia è giunta in queste ultime ore di oggi, 28 gennaio 2020, dalla Sicilia. La scorsa notte ad Agrigento una donna di 44 anni è morta a causa della malaria. Loredana Guida, così si chiamava, avrebbe contratto la malattia dopo un viaggio in Africa. Prima della partenza l’insegnate e giornalista si era sottoposta anche alla profilassi antimalarica. La donna prima di spegnersi è stata ricoverata in coma per una settimana ...

Francesca Fantoni - trovata morta in un parco a Bedizzole : un amico della Donna fermato per omicidio : È stato fermato con l'accusa di omicidio un amico di Francesca Fantoni, la 39enne di Bedizzole (Brescia) trovata morta nella mattinata di lunedì in un parco pubblico. Il fermato ha 28 anni ed è anche lui di Bedizzole: non ha ammesso le sue colpe e si trova adesso in carcere a Brescia. Francesca era scomparsa da casa sabato sera: sarebbe stata picchiata e poi strangolata.Continua a leggere

Alessandria - Donna trovata morta in casa : ha ferite alla testa - ipotesi omicidio : Una donna di 41 anni è stata trovata senza vita nella sua abitazione a Valenza, nella provincia di Alessandria. Si tratterebbe di un omicidio: la vittima presenta infatti delle ferite alla testa. A dare l’allarme è stato il marito, che ha trovato la moglie senza vita tornando a casa dal lavoro. Dramma in una abitazione di Valenza, nella provincia di Alessandria, in Piemonte. Una donna di quarantuno anni è stata trovata morta nella sua casa, al ...

Iannelli - conto intestato a una Donna morta : «Ha la flebo - non può venire in banca» : Se fosse vera, sarebbe una storia da ambientare a Forcella o un siparietto da sceneggiare a proposito di raggiri alle spalle del malcapitato di turno. Se questa storia è vera lo diranno solo i...