CorSport: mercato Napoli, stretta finale per Amrabat e Kumbulla (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Sul Corriere dello Sport il filo di mercato Napoli-Verona. Prima Rrhamani, poi adesso anche Amrabat e Kumbulla. Un affare iniziato l’autunno scorso, scrive il Corriere dello Sport. “È tutto iniziato nell’autunno scorso, dopo una serie di ispezioni dei ‘servizi segreti’ del Napoli a Verona che nel data base di Castel Volturno hanno inserito le caratteristiche di Amrabat, Rrhamani e Kumbulla e poi si sono ripromessi di non perderli di vista. E così è andata”. Rrhamani ha subito detto sì, rinunciando alla proposta identica dell’Atalanta. Con gli altri due è stato più complicato. Per Amrabat è prevista una spesa di 18 milioni (più altri 2 e mezzo di bonus) e un quinquennale a 3,5 l’anno. Per Kumbulla, invece, che ha ricevuto la benedizione di Reja, 21 milioni (più 5 di bonus) e un accordo fino al 2024 a 1, 2 milioni. Ora si entra nella fase decisiva per entrambi i calciatori. Per quanto ... ilnapolista

CorSport : #Napoli, #RicardoRodriguez da #Gattuso: addio #Milan ?? - CorSport : #Eriksen all'#Inter, arriva la svolta: sbarco a #Milano tra lunedì e martedì ?? - napolista : CorSport: mercato #Napoli, stretta finale per #Amrabat e #Kumbulla #Giuntoli al lavoro per convincere gli agenti d… -