Australian Open 2020: le semifinali. Super sfida Djokovic-Federer, Barty vuole riportare l’Australia in finale (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Da questa notte sarà tempo di semifinali all’Australian Open 2020 sia per il tabellone maschile che per quello femminile. La più attesa delle quattro partite è senza dubbio quella che mette di fronte Novak Djokovic e Roger Federer. E’ il cinquantesimo scontro in carriera tra il serbo e lo svizzero ed il bilancio vede in vantaggio il nativo di Belgrado con 26 vittorie contro le 23 dell’avversario. L’ultimo precedete risale alle scorse ATP Finals con la vittoria di Federer che decretò l’eliminazione di Djokovic, vendicando l’incredibile finale di Wimbledon. Quella è l’ultima sfida Slam tra i due ed è stata una vera e propria maratona, con la pazzesca vittoria al Super tie-break del quinto set (13-12) del serbo. Djokovic arriva benissimo alla sfida con Federer ed è favorito, mentre lo svizzero ha sofferto tantissimo contro Tennys Sandgren, vincendo ... oasport

Eurosport_IT : A 38 anni e 178 giorni Roger Federer è in semifinale agli Australian Open! Campione infinito...???? #AusOpen… - WeAreTennisITA : Finalmente ZVEREV! Batte Stan Wawrinka per 1-6 6-3 6-4 6-2 e conquista la sua prima semifinale Slam, agli… - SkySport : ? #UltimOra #Tennis ?? #AusOpen: #Thiem batte #Nadal 7-6, 7-6, 4-6, 7-6 ? In semifinale l’austriaco affronterà… -