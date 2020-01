Un'intelligenza artificiale aveva previsto giorni prima l'epidemia di coronavirus (Di martedì 28 gennaio 2020) Il 9 gennaio, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha notificato al pubblico un focolaio simile all'influenza in Cina: un gruppo di casi di polmonite era stato segnalato a Wuhan, probabilmente dall'esposizione dei venditori ad animali vivi al mercato del pesce. I Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie avevano diffuso la notizia pochi giorni prima, il 6 gennaio. Ma una piattaforma canadese di monitoraggio della salute li aveva battuti entrambi, inviando la notizia dell'epidemia nientemeno che il ​​31 dicembre.BlueDot è un algoritmo basato sull'intelligenza artificiale che analizza dati e notizie provenienti da tutto il mondo, focalizzandosi sulle malattie di piante, animali e gli avvisi pubblicati sul web per sconsigliare i viaggi in determinate zone. La velocità è importante durante un'epidemia e i funzionari cinesi non hanno una buona ... eurogamer

