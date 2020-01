Trump: un piano della pace nel medio oriente, ma Hamas rifiuta (Di martedì 28 gennaio 2020) Trump ha annunciato che, se ci sarà l'accordo tra le parti, gli Usa apriranno un'ambasciata a Gerusalemme Est, confermando che quest'ultima potrebbe essere la capitale del futuro Stato palestinese firenzepost

