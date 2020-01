“Sono tuo nipote, arriva il corriere”, preso truffatore delle nonnine napoletane – IL NOME (Di martedì 28 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoPortici (Na) – E’ accusato di aver truffato cinque ‘nonnine’, ingannate telefonicamente e poi raggirate da vicino con la ‘storiella del nipote in difficoltà’. In mattinata, martedì 28 gennaio, gli agenti del Commissariato di Portici hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di Giuseppe Liotti, 38enne napoletano con precedenti di polizia, ritenuto responsabile di truffa in danno di persone anziane. L’uomo è gravemente indiziato di 5 episodi di truffa aggravata, avvenuti nell’agosto scorso quando, approfittando della minorata difesa delle vittime ultraottantenni, dapprima si è spacciato telefonicamente per il “nipote” in difficoltà, ed in seguito si è ... anteprima24

