Scuola, la gentilezza è un ‘superpotere’ che pochi posseggono (e pochi insegnano) (Di martedì 28 gennaio 2020) La gentilezza è entrata nelle scuole. Ufficialmente. In maniera istituzionalizzata, dopo il successo riscosso dalla quarta Giornata nazionale dei giochi della gentilezza, lo scorso settembre. I numeri inequivocabili. Circa 48.300 tra bambini e ragazzi e oltre 550 insegnanti. Con una distribuzione sul territorio nazionale più che soddisfacente. Così l’Associazione Cor et Amor ha deciso di proporre l’istituzione di un assessore alla gentilezza. E ha creato la Rete Nazionale degli Insegnanti per la gentilezza, una piattaforma nella quale “ritrovarsi”, anche per condividere iniziative. Non solo. Ha lanciato il ruolo di insegnante per la gentilezza. Come Fiorella Santarelli, insegnante della Scuola primaria di Guardistallo, nel Pisano. Come Raffaelle De Maio, maestra della Scuola elementare di Cimone, in provincia di Trento. A definirne la figura provvede la spiegazione che si ... ilfattoquotidiano

Noovyis : (Scuola, la gentilezza è un ‘superpotere’ che pochi posseggono (e pochi insegnano)) Playhitmusic - - raspa90 : RT @TutteLeNotizie: Scuola, la gentilezza è un ‘superpotere’ che pochi posseggono (e pochi insegnano) - TutteLeNotizie : Scuola, la gentilezza è un ‘superpotere’ che pochi posseggono (e pochi insegnano) -