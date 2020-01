Il testo di “Eden”, canzone di Rancore a Sanremo 2020 (Di martedì 28 gennaio 2020) Al Festival di Sanremo in realtà il rapper, tra i più stimati nel panorama musicale italiano, era già arrivato ma in coppia insieme a Daniele Silvestri, una delle sue tante collaborazioni di spicco. Questa 70esima edizione però segna per Rancore la prima vera esperienza da solista. Il testo di Eden, il brano di Rancore in gara a Sanremo 2020. Eden, il paradiso distopico di Rancore al Festival Una canzone sicuramente ma soprattutto, Eden di Rancore ha tutta l’aria di essere un poema. Una penna sopraffina quella del rapper che con un ritmo tosto e molto diretto vuole imprimere il proprio passaggio sul palco dell’Ariston. “Avevo un forte messaggio da mandare con una canzone che ha davvero tanto di me -racconta Rancore a Raiplay – Non vedo l’ora di salire su quel palco. La mia è una canzone che rispecchia il mio modo di fare rap che ha molte sfaccettature, troverete grandissime ... thesocialpost

