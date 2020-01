Halo: The Master Chief Collection per PC, Microsoft non esclude la possibilità delle mod a pagamento (Di martedì 28 gennaio 2020) Microsoft ha chiarito la sua posizione sulle mod per Halo: The Master Chief Collection su PC e attualmente ci sono alcuni interessanti dettagli. In un post sul blog, il produttore senior di 343 Industries, Michael Fahrny ha affermato che nonostante sia ancora relativamente presto, il team è pronto a lavorare con i fan a sviluppare un'offerta che potrebbe anche includere la possibilità di acquistare e vendere mod attraverso lo Steam Workshop."Per il modding, stiamo ancora ad una fase embrionale. Ho alcuni obiettivi a lungo termine per potenziare la comunità di modding più di quanto non siano già, ma non sono ancora pronto per entrare nei dettagli" ha dichiarato Fahrny. Ha continuato dicendo che uno degli elementi "più importanti" del modding per Halo su PC è garantire che siano stabilite le "regole di base" appropriate. La prima parte di questo è la creazione di un Contratto di licenza ... eurogamer

