Grande Fratello Vip 4, Michele Cucuzza e Antonio Zequila smascherano la propria strategia per le nomination (Di martedì 28 gennaio 2020) Grande Fratello Vip 4, scoppia la polemica circa le ultime nomination che sono state fatte (o meglio, organizzate) nella casa più spiata della televisione italiana. A finire nel ciclone sono stati Michele Cucuzza e Antonio Zequila: il primo, infatti, ha rivelato sottovoce alla collega Adriana Volpe di aver stretto un'alleanza con l'attore per mandare al televoto Andrea Montovoli. Ecco le dichiarazioni catturate dal portale Isa e Chia, registrate al termine della puntata di lunedì 27 gennaio 2020: Ho subito un attacco da Montovoli (perché lo ha nominato, ndr), ma il risultato è che è lui ad essere in nomination (ride, ndr). Era una nomination palese ma l’ho organizzata io in due secondi e mezzo. Lui un attimo prima mi ha detto che mi avrebbe votato, quindi in un attimo neanche il tempo di organizzarmi io l’ho contro-nominato, ci siamo parlati con gli occhi io e Antonio, ... blogo

