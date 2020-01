Dalle Madonie alle Alpi a passo di mulo: un documentario per raccontare l’Italia che non c’è (quasi) più (Di martedì 28 gennaio 2020) Si intitola Woodvivors – l’Italia a passo di mulo il documentario nato dall’idea del regista palermitano Francesco Paolo Lanzino che intende raccontare l’Italia rurale, un passato che si sta a poco a poco dimenticando ma che è fondamentale per aiutarci a costruire un futuro più sostenibile. Per sei mesi, dall’estremo sud della Sicilia alle Alpi piemontesi, procedendo a passo di mulo attraverso le regie trazzere e tratturi (gli antichi sentieri utilizzati dai pastori e, successivamente, dai viaggiatori e dai commercianti), la troupe – che comprende, fra gli altri, anche l’antropologa Ellev Derks – incontrerà braccianti e artigiani, testimonianza di una cultura non scritta ma perfezionata in secoli di esercizio. A corollario degli antichi mestieri, il documentario mostrerà ricette, danze, musica, costumi e superstizioni ancora oggi presenti e vivi nell’anima rurale e ... meteoweb.eu

