Crac al Comune: blocco della spesa o dissesto, decisione in pochi mesi. Panini: "Roma ci aiuti" (Di martedì 28 gennaio 2020) La Corte dei Conti potrebbe disporre il blocco della spesa e delle assunzioni. L'alternativa è il dissesto, che può essere dichiarato dal Comune o dal Prefetto, attraverso un commissario ad acta. Per il vicesindaco Enrico Panini occorre "che il Parlamento intervenga. A Napoli sottratti in 8 anni 700 milioni di fondi dallo Stato".

