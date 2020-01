Coronavirus, Hong Kong blocca treni e traghetti per la Cina (Di martedì 28 gennaio 2020) Anche Hong Kong corre ai ripari tentando di isolarsi il più possibile per evitare casi di contagio da Coronavirus nella propria regione. Non esistendo un vaccino né una cura contro il virus arrivato all’uomo dai serpenti tramite i pipistrelli, la strategia del contenimento dell’epidemia è al momento l’unica possibile, ed è quella intrapresa dalla provincia di Wuhan, epicentro del focolaio. Per le stesse ragioni Hong Kong ha deciso di bloccare i collegamenti dei treni ad alta velocità e dei traghetti con la Cina continentale ufficialmente a partire dal 30 gennaio. Ad annunciarlo, la stessa governatrice, Carrie Lam, che ha parlato in un pubblico indossando una mascherina verde protettiva. Allo stesso tempo, Lam considera «ingiustificata la chiusura totale» delle frontiere con la Cina, aggiungendo però che sarà dimezzato il numero totale dei voli ... open.online

