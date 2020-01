“Spero che ti venga il coronavirus”: ragazzino cinese insultato durante partita di calcio a Cesano (Di lunedì 27 gennaio 2020) Un ragazzino di 13 anni è stato insultato da un pari età rivale durante una partita di calcio tra Giovanissimi (classe 2006) lo scorso weekend a Cesano Boscone, alle porte di Milano. Come denunciato da F.L., di origini cinesi, il rivale gli avrebbe augurato di "prendersi il coronavirus, come nei mercati in Cina". A difesa del giovane calciatore si sono mossi la sua società sportiva e il sindaco di Cesano, che hanno fermamente condannato l'episodio. fanpage

