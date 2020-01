Paola Barale: “Raz Degan e Gianni Sperti? Nel dimenticatoio” (Di lunedì 27 gennaio 2020) Paola Barale si è sfogata contro i due ex amori della sua vita: Raz Degan e Gianni Sperti. La conduttrice ha rivelato di aver dimenticato entrambi e, per quanto riguarda il desiderio non corrisposto di Sperti di avere dei figli, ha messo i puntini sulle “i”. Barale contro Degan e Sperti Paola Barale non ha piacere a parlare delle due relazioni più famose e durature da lei avute, e infatti nel salotto di Barbara D’Urso ha messo da subito in chiaro che “quelle due persone” per lei sarebbero ormai nel dimenticatoio e che l’avrebbero fatta soffrire. La notizia ha colto tutti di sorpresa, specie perché almeno con Raz Degan la relazione sembrava essersi conclusa pacificamente. In realtà la stessa Paola Barale ha dichiarato che lui non si sarebbe più fatto vivo con lei e che questo avrebbe rovinato per sempre il loro rapporto. Per quanto riguarda Gianni ... notizie

