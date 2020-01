Nilufar di Uomini e Donne dopo tanto mistero arriva l’annuncio: “ora posso svelarvi ogni cosa”! (Di lunedì 27 gennaio 2020) Nilufar di UeD svela finalmente tutto, la bella iraniana annuncia grosse novità dal punto di vista lavorativo, è pronta per lanciare la sua collezione Torna a far parlare di sé la bella Nilufar di Uomini e Donne, dopo un periodo di mistero in cui non ha voluto rivelare nulla. L’affascinante ex tronista ha annunciato finalmente che sta per partire con una novità grandiosa riguardo il lavoro. Da sempre affascinata dal mondo della moda, insegue da tempo il sogno di inserirsi come stilista o magari con un brand proprio. In passato aveva già detto ai suoi fan che presto ci sarebbero state novità importanti, ma quelle che ha annunciato sono davvero strepitose! I fan adesso sanno cosa bolle in pentola, il periodo del mistero è finito. Nilufar ha deciso che è il momento giusto per mettere i fan al corrente dei suoi progetti. E lo fa scrivendo sul suo profilo Instagram che ha creato una sua ... kontrokultura

KontroKulturaa : Nilufar di Uomini e Donne dopo tanto mistero arriva l'annuncio: 'ora posso svelarvi ogni cosa'! - - IsaeChia : ‘#UominieDonne’, flirt in corso tra #GiordanoMazzocchi e #VittoriaDeganello? Il mormorio del web e le parole di… - Ileniasa25 : RT @Manuel_Real_Off: Beh che dire -