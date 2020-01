Meghan Markle: tutti i rumor sulla sua prima intervista dopo la Megxit (Di lunedì 27 gennaio 2020) Meghan Markle è pronta a far scoppiare l’ennesima bomba destinata a far tremare Buckingham Palace: a poche settimane dall’addio alla Royal Family trapela la notizia della sua prima intervista pubblica. Meghan Markle è pronta a parlare della sua nuova vita in Canada lontano dalla famiglia reale inglese e dalla vita troppo formale a cui l’ex attrice ha scoperto … L'articolo Meghan Markle: tutti i rumor sulla sua prima intervista dopo la Megxit è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it chedonna

