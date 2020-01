Il video di Kobe Bryant che parla in perfetto italiano (Di lunedì 27 gennaio 2020) Kobe Bryant parla perfettamente in italiano video Il campione NBA Kobe Bryant, 41 anni, scomparso domenica 26 gennaio in un incidente in elicottero in cui è morta anche la figlia Gianna Maria, ha vissuto in Italia 7 anni quando era bambino. Dai 6 ai 13 anni ha vissuto a Rieti, Reggio Calabria, Pistoia e Reggio Emilia per seguire il padre Joe, giocatore di basket. Nel video di Radio Deejay Kobe Bryant parla perfettamente italiano. Nell’intervista condotta da Linus e Nicola Savino nel 2016, l’ex campione dei Lakers racconta gli aneddoti della sua adolescenza in Italia e la reazione delle figlie a una delle sue ultime partite. Oltre alla moglie Vanessa Laine, Kobe Bryant lascia altri tre figli Natalia, Bianca e il piccolo Capri. Leggi anche: “Scoprite il vostro sogno e lavorate per realizzarlo”: cosa mi ha insegnato Kobe Bryant Kobe Bryant: l’incredibile carriera del Black ... tpi

