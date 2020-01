Grammy Awards 2020, il trionfo di Billie Eilish (Di lunedì 27 gennaio 2020) Billie Eilish ha sbancato i Grammy Awards 2020. L’artista statunitense ha vinto tutti e cinque i principali premi più importanti (Song of the year, Album of the year, Record of the year, Best pop vocali Album, Best New Artist). Eilish, 18 anni appena compiuti, ha vinto grazie al suo album d’esordio When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, mentre il singolo Bad Guy ha vinto il premio come Brano dell’anno. Eilish è la più giovane artista a portarsi a casa i 4 principali premi (Miglior album, Miglior brano, Disco dell’anno e Miglior artista emergente) nella stessa notte. Il fratello di Eilish, Finneas O’Connell, produttore dell’album della sorella, ha vinto il Grammy come Produttore non classico dell’anno. EPA/DAVID SWANSON Billie Eilish e il fratello e produttore Finneas O’Connell, Grammy Awards 2020, Staples Center in Los Angeles, California, ... open.online

