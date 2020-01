Giornata della Memoria, le polemiche non fermano il “Treno”: boom di adesioni nel 75esimo anno dalla liberazione di Auschwitz-Birkenau (Di lunedì 27 gennaio 2020) L’ultimo episodio, in ordine di tempo, è quell’ignobile scritta sulla porta della casa del figlio di una staffetta partigiana deportata: «Qui ci sono ebrei». Poi ci sono gli insulti sui social a Liliana Segre, la decisione di mettere la senatrice sotto scorta. I numeri parlano di un problema: la rinascita dell’antisemitismo in Europa, Italia inclusa. In altri casi, poi, sono state le amministrazioni comunali a mettere in dubbio il valore della Memoria. È così che a Predappio un paio di studenti si sono visti negare il contributo dal Comune per il viaggio ad Auschwitz-Birkenau. Mentre a Civita Castellana una consigliera comunale è stata minacciata per essersi opposta alla decisione della giunta di abolire i viaggi nei campi di concentramento. Loading… Episodi che però non sembrano fermare il Treno della Memoria, che da 16 anni accompagna ragazzi e adulti nel viaggio verso ... open.online

matteosalvinimi : Oggi è la giornata dell’orgoglio e della riscossa per la Calabria bella e sana: la Lega c’è! #oggivotoLega - lorepregliasco : Vediamo se l'affluenza regge nel resto della giornata in #EmiliaRomagna. Sicuramente per ora è altissima, in linea… - SerieA : Tutti i risultati della 21ª giornata di #SerieATIM. #WeAreCalcio -