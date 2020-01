Gazzetta | Insigne e Zielinski hanno fatto lo scherzetto al maestro

Gazzetta : Insigne batte Immobile sul campo : Napoli-Lazio è stata anche la sfida tra due amici, due compagni che sono cresciuti insieme nel Pescara di Zeman. Insigne e Immobile si sono affrontati ieri in una gara in cui solo uno ne è uscito vincitore, come scrive oggi la Gazzetta dello Sport online TOP NAPOLI: Insigne È Lorenzinho il top della serata con una giocata che gli mancava da tempo: in velocità saltando l’uomo e anticipando la conclusione sul palo più lontano. Ma è rimasto in ...

Gazzetta – “Gattuso ritrova Insigne-gol : Lazio eliminata” - e si parla di “schizofrenia partenopa” : L’edizione di oggi de La GAZZETTA dello Sport apre in prima pagina con il Napoli e la vittoria di ieri contro la Lazio in Coppa Italia. Successo al San Paolo nel segno di Lorenzo Insigne che trascina gli azzurri e festeggia con i tifosi: “Gattuso ritrova Insigne-goal: Lazio eliminata”. Si parla addirittura di “schizofrenia partenopea”. “Chiamatela pure schizofrenia partenopea da coppe. È un consiglio agli ...

Gazzetta : un “sorprendente” Insigne trascina il Napoli alla vittoria : “Sorprendente” definisce Mimmo Malfitano la prestazione di Lorenzo Insigne ieri contro la Lazio. E non solo quella tattica in campo., il capitano del Napoli ci ha messo il cuore e ha trascinato con sé la squadra e il pubblico in un vortice che ha portato gli azzurri alla vittoria e alla qualificazione alle semifinali di Coppa Italia Soprattutto quando ci mette il cuore, così come ha fatto in questa gara di coppa Italia. Lorenzo ...

Gazzetta : Insigne e Gattuso insieme per rilanciare il Napoli : Sarà la coppia Insigne-Gattuso a rilanciare il Napoli in questa nuova fase della stagione secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport oggi. Il nuovo tecnico ha deciso da subito di puntare sul capitano per svoltare dalla situazione di crisi in cui giaceva la squadra e l’abbraccio arrivato dopo la vittoria contro il Sassuolo hanno suggellato questo patti silenzioso tra i due entrambi hanno avuto buone ragioni per stringersi l’uno con ...

Gazzetta : la filosofia tutta furia agonistica di Gattuso sta entrando nella testa di Insigne e compagni : Non era scontato che solo dopo due partite della gestione Gattuso il Napoli riuscisse a tornare, commenta oggi la Gazzetta dello Sport. Bisogna sperare che questo non sia un fuoco di paglia ma l’inizio di un percorso che porti il Napoli a tornare a competere come le compete. La vittoria di ieri contro il Sassuolo e frutto della furia agonistica messa in campo nella ripresa e della nuova mentalità che Gattuso sta cercando di passare ai ...

Gazzetta – Sassuolo-Napoli - Gattuso dà ancora fiducia a Insigne : Non ci sarà in campo Dries Mertens per la gara contro il Sassuolo secondo la Gazzetta dello Sport. Le sue condizioni non sono ancora completamente ristabilite e ieri ha lavorato ancora in disparte. L’attaccante belga farà di tutto per esserci e partire almeno dalla panchina come col Parma, ma il nodo verrà sciolto domani. Gattuso prepara il 4-3-3 pensando si schierare invece Fabian Ruiz in posizione centrale come fatto nel finale di sabato ...

Gazzetta : Insigne-Napoli - potrebbe essere addio : Maurizio Nicita sulla Gazzetta dello Sport ricorda che questa è l’ennesima stagione complessa per il capitano del Napoli che dopo le strepitose stagioni passate con Sarri non riesce più a trovare un suo equilibrio né in campo, né fuori. Il presidente De Laurentiis ha provato con una carezza in occasione della cena di Natale, a risollevare l’animo del capitano. Una carezza fisica, dopo che nei giorni scorsi il presidente aveva parlato ...

Gazzetta : il muso lungo di Insigne è il segno che nulla va per il verso giusto : La Gazzetta dello Sport racconta che non c’è stata la solita cordialità tra De Laurentiis e la squadra alla cena di Natale in programma ieri sera Il presidente s’è alzato soltanto a fine serata, facendo il giro dei tavoli per salutare i giocatori ai quali ha rivolto un messaggio distensivo Era la seconda volta che il presidente e i giocatori si incontravano dopo il 5 novembre. Prima c’era stato il faccia a faccia alla vigilia della ...

Gazzetta : Insigne non c’è - ancora fischi per lui. O Ancelotti o Gattuso - non cambia niente : Insigne continua a deludere. Nonostante sia tornato nella sua comfort zone, nel ruolo che tanto gli piace nella Nazionale di Mancini e che tanto aveva richiesto ad Ancelotti, il capitano ha messo in campo una prestazione disastrosa secondo la Gazzetta dello Sport Il capitano non c’è. Anche stavolta è uscito dal campo accompagnato dai fischi del San Paolo. Ormai sembra logoro, stanco di questo rapporto che non gli trasmette più ...

La Gazzetta : non c’è posto per Insigne - Mertens e Callejon nel Napoli di Gattuso : Gattuso ieri, nella conferenza stampa di presentazione, ha confermato di avere già un’idea su come giocherà il suo Napoli: «Non mi piace il centrocampo a 4». Quindi sarà 4-3-3 con Allan centrale di centrocampo con Elmas e Fabian Ruiz. E in attacco Milik, Zielinski e Lozano. Non c’è posto dunque per Insigne, Mertens e Callejon, nella formazione che Rino ha in testa Non una bocciatura per gli altri. Perché Callejon potrebbe tornare ...

Gazzetta : con Gattuso non giocheranno Mertens - Insigne e Callejon : Uno dei motivi per cui alcuni calciatori si sarebbero lamentati con Carlo Ancelotti era il modulo, volevano tornare a giocare con il 4-3-3 che reputavano più congeniale a loro. Il presidente De Laurentiis li ha accontentati, come scrive la Gazzetta dello Sport, da oggi il Napoli di Gattuso tornerà a giocare con il 4-3-3, ma con un piccolo particolare: forse non ci saranno Mertens, Insigne e Callejon Rino sa proporre gioco e ripartirà dal 4-3-3 ...

Gazzetta : arriva la punizione di Ancelotti. Insigne ora rischia grosso : Il pugno duro di mister Ancelotti, secondo la Gazzetta arriva la decisione quasi definitiva Secondo quanto riportato all’interno dell’edizione online de La Gazzetta dello Sport, in un pezzo a cura di Mimmo Malfitano, sarebbe nell’aria una decisione fortissima. Carlo Ancelotti aveva sostituito ieri il capitano del Napoli nel match contro l’Udinese, reputandolo non all’altezza della partita. E’ stato lo stesso ...

Gazzetta : ad Ancelotti non è piaciuta l’apatia di Insigne : L’allenatore, Carlo Ancelotti, lo ha difeso a fine partita, spiegando che non è sicuramente sua la responsabilità del primo tempo deludente del Napoli, eppure la sostituzione nell’intervallo sa di una bocciatura per Lorenzo Insigne. Come scrive la Gazzetta dello Sport infatti, Ancelotti non ha gradito l’apatia con cui il capitano è sceso in campo, l’indolenza dimostrata in campo che poco ha aiutato i compagni nel ...

Gazzetta : Lorenzo Insigne - ora è crisi profonda. Ancelotti non ha sopportato alcune cose : Insigne in crisi, Ancelotti non sopporta la sua apatia. Non riesce a reggere il peso di quella fascia Un altro elemento che fa certamente rumore dopo la partita di ieri è la situazione legata a Lorenzo Insigne. Il capitano degli azzurri è stato sostituito ieri al termine del primo tempo, dopo una prestazione completamente incolore. Lui accetta la sostituzione, ma Ancelotti è rimasto deluso da diversi elementi. All’interno di un trafiletto ...