Fu arrestato per spaccio di droga, scarcerato 29enne beneventano (Di lunedì 27 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Si è tenuta, questa mattina, presso la Casa Circondariale di Benevento, innanzi al Giudice delle Indagini Preliminari dott.ssa Palmieri, l’udienza di convalida dell’arresto a carico di Sergio Altivalle, di 29 anni, di Benevento, difeso dagli avvocati Vittorio Fucci j.r. e Fiorita Luciano. Come si ricorderà, l’Altivalle, che stamattina è stato scarcerato dal Gip, era stato tratto in arresto, dagli uomini della Questura di Benevento, nella presunta flagranza del reato di spaccio aggravato di droga. In particolare, sempre secondo gli uomini della Questura, l’Altivalle era stato rinvenuto nella fragranza della detenzione di 70 grammi di hashish, in parte già diviso in dosi, e anche nell’atto della cessione ad una persona di alcune dosi di droga, mentre altre dosi l’avrebbe ceduta ad altre persone fermate ... anteprima24

