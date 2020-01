Biathlon, a Pokljuka è tornata Lisa Vittozzi. Martin Fourcade e Johannes Boe rivali leggendari (Di lunedì 27 gennaio 2020) Sembra ieri che la Coppa del mondo 2019/2020 di Biathlon ha aperto i battenti, eppure siamo già arrivati alla pausa pre Mondiale. Superata la sesta tappa e le nevi di Pokljuka (Slovenia) il circuito si immerge ora nelle due settimane di preparazione al main event iridato che questa stagione si disputerà a casa nostra, nella storica e tanto cara Südtirol Arena di Anterselva. Come ci arriva il nostro movimento? Cosa è emerso dal weekend che ci siamo appena lasciati alle spalle? Proviamo a rispondere a queste semplici domande. SETTORE MASCHILE Iniziamo dagli uomini perché ciò a cui abbiamo assistito a Pokljuka è stato qualcosa di davvero superlativo, che resterà nella memoria di tutti per molto tempo. C’erano tanti dubbi sul ritorno “precoce” del norvegese Johannes Bø, visto che nei suoi piani originali non avrebbe dovuto essere presente in Slovenia e l’allenamento ... oasport

Fisiofficial : UNA GRANDE VITTOZZI È PROTAGONISTA NELLA MASS START DI POKLJUKA: SECONDO POSTO E PRIMO PODIO STAGIONALE. WIERER REC… - infoitsport : Biathlon, primo podio stagionale per Lisa Vittozzi: è seconda nella Mass Start di Pokljuka - infoitsport : Biathlon, Lisa Vittozzi seconda nella mass start di Pokljuka! Vince Oeberg, Wierer sbaglia ed è nona -