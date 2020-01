Beautiful anticipazioni dal 27 gennaio al 2 febbraio 2020: Zoe conosce Florence e fa una scoperta (Di lunedì 27 gennaio 2020) Le anticipazioni di Beautiful garantiscono colpi di scena davvero clamorosi. Zoe conosce Flo e nota alcune stranezze nell’appartamento di Reese. Hope si affeziona alla piccola Phoebe e Steffy le fa una proposta spiazzante. Nel dettaglio, gli spoiler delle puntate della popolare soap oltreoceano in onda da lunedì 27 gennaio a domenica 2 febbraio su Canale 5. anticipazioni Beautiful: Hope prende in braccio Phoebe Liam tiene ancora tra le braccia la piccola Phoebe, e si meraviglia dell’incredibile somiglianza con Kelly. D’un tratto, Hope si presenta da Steffy per conoscere la nuova arrivata. La sorellastra si scusa per aver adottato Phoebe proprio quando lei ha perso Beth. Hope la rassicura, dicendo di appoggiare la sua scelta. Un vagito attira l’attenzione della giovane Logan, la quale comincia a cullare la piccola Phoebe. Tra le due s’instaura un legame ... kontrokultura

