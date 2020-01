Amazon, 350 dipendenti violano le politiche aziendali sulla comunicazione per criticare gli impegni sull’ambiente: “Fare di più” (Di lunedì 27 gennaio 2020) La promessa di azzerare le emissioni di carbonio del gruppo entro il 2040 non basta ai dipendenti Amazon. Oltre 350 dipendenti del colosso dell’e-commerce hanno deciso di violare le nuove norme interne sulla comunicazione, che non consentono di fare commenti pubblici sulle attività aziendali senza autorizzazione, e hanno postato messaggi con cui chiedono al numero uno Jeff Bezos di fare di più sul fronte ambientale. Le critiche riguardano il piano presentato il 19 settembre scorso, che prevede anche la copertura dell’intero fabbisogno energetico con fonti rinnovabili entro il 2030. Secondo gli impiegati che aderiscono all’Amazon Employees for Climate Justice (Aecj), l’obiettivo dovrebbe essere raggiungere per quella data una completa neutralità climatica. Hundreds of Amazon Workers Defy Company Policy, Citing “Moral Responsibility.” Here is our press release on what ... ilfattoquotidiano

BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Amazon, 350 dipendenti violano le politiche aziendali sulla comunicazione per criticare gli impegni sull’ambiente: “Fa… - fattoquotidiano : Amazon, 350 dipendenti violano le politiche aziendali sulla comunicazione per criticare gli impegni sull’ambiente:… - gioporce : RT @MPenikas: FQ: Amazon, 350 dipendenti violano le politiche aziendali sulla comunicazione per criticare gli impegni sull’ambiente: “Fare… -