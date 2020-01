VIDEO – Lega, arrivano le scuse pubbliche ai meridionali (Di domenica 26 gennaio 2020) Il vice coordinatore federale della Lega Andrea Crippa dimostra più maturità di quanto i 33 anni ed un volto sbarbatello farebbero pensare. Il vice di Salvini a Salerno pubblicamente, nella convention della Lega locale, dice: “Mi assumo la responsabilità di chiedere scusa per quelli del partito che in passato hanno sbagliato nei confronti dei salernitani e dei meridionali, cedendo ai luoghi comuni sulla malavita. Siete un popolo e una terra bellissimi”. A volte capita che i figli siano più maturi dei padri. VIDEO – Lega, arrivano le scuse pubbliche ai meridionali La Denuncia. ladenuncia

