Roma, quantità senza qualità: 600 passaggi e 3 tiri in porta su 22. La Lazio ringrazia (Di domenica 26 gennaio 2020) Finisce 1-1 il derby di Roma, come all'andata. Giallorossi stavolta padroni del campo ma decisamente imprecisi. Effettuano il doppio dei passaggi, ma non concretizzano. Buona prova di Santon e dei centrocampisti offensivi. La Lazio difende bassa, Lulic soffre Under, Luis Alberto non si accende. Ma in verticale fa paura. Due errori dei portieri decidono la sfida. fanpage

sportli26181512 : #Lazio #Roma Roma, quantità senza qualità: 600 passaggi e 3 tiri in porta su 22. La Lazio ringrazia: Finisce 1-1 il… - Federico_Bianco : Nonostante l’incredibile quantità di gioco e occasioni, te ne vai con un pareggio. Questo dimostra che la #Roma non… - Zitella_anna : @donnadimezzo @NOprisonersEVER @AntonellaColoru Abbiamo anche l’inquinamento, molto più che a Roma! Ma mi consolo l… -