Rodrigo Duterte batte i pugni contro Washington (Di domenica 26 gennaio 2020) Dopo la decisione degli scorsi mesi da parte degli Stati Uniti di revocare il visto di ingresso al braccio suo braccio destro nella lotta alla droga, Ronaldo Dela Rosa, Rodrigo Duterte ha rilanciato la posta, minacciando gli Stati Uniti di bloccare ogni esercitazione militare americana nel Paese. La decisione, arrivata dopo quella dello scorso mese di rifiutare i visti di ingresso a due politici americani, preannuncia il rischio di una rottura diplomatica tra i due Paesi, come riportato dall’agenzia di stampa Reuters. Le operazioni militari americane nell’arcipelago delle Filippine I soldati americani dispiegati nella regione sono presenti dal 1998, a seguito della stipula di un accordo bilaterale che permette alle forze armate americane di attuare esercitazioni militari nelle Filippine. Inoltre, negli ultimi anni i militari statunitensi hanno compiuto anche missioni ... it.insideover

