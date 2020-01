Opta: La Juve ha effettuato 0 tiri in porta nel primo tempo (Di lunedì 27 gennaio 2020) Non solo il risultato premia il Napoli, ma anche le statistiche della partita. Opta ne riporta una relativa alla Juve che parla di quanto sia stata poco incisiva la formazione di Sari nella prima frazione di gioco 0 – Per la prima volta in questo campionato la Juventus non ha effettuato nemmeno un tiro nello specchio nel primo tempo. Assente. #NapoliJuventus — OptaPaolo (@OptaPaolo) January 26, 2020 L'articolo Opta: La Juve ha effettuato 0 tiri in porta nel primo tempo sembra essere il primo su ilNapolista. ilnapolista

