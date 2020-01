La Roma frena la corsa della Lazio: 1-1 (Di domenica 26 gennaio 2020) La Roma frena la corsa della Lazio: 1-1 – È finito in parità il derby dei portieri. All’errore di Strakosha, uscito fuori tempo su Dzeko, ha risposto Lopez regalando a Acerbi il gol del pareggio. Questa, in estrema sintesi, la partita che mostra la frenata della Lazio dopo undici vittorie consecutive. Roma più aggressiva, con Dzeko in giornata buona, e Lazio un po’ stanca in elementi chiave, come Luis Alberto e Ciro Immobile. Ma è difficile giudicare se il gioco è dipeso più dall’aggressività della Roma o dalla stanchezza della Lazio. Senza le papere di Strakosha e Lopez il risultato finale sarebbe stato di zero a zero, non c’è dubbio. Vediamoli, dunque, questi errori. Al 26’ lancio di Cristante per Dzeko che sfrutta l’uscita alta ma fuori tempo di Strakosha, colpendo il pallone con la schiena e, con l’aiuto del palo, trafigge il portiere. Strakosha non è in gran giornata, ma nel ... romadailynews

