Kobe Bryant è morto: le reazioni e i messaggi dal mondo dello sport (Di domenica 26 gennaio 2020) La morte di Kobe Bryant è una tragedia che ha scosso e toccato tutti nel mondo dello sport, non solo nel basket. Tanti i messaggi di cordoglio giunti da squadre e sportivi di tutto il pianeta per l'ex stella della NBA, deceduta in seguito ad un incidente in elicottero a Calabasas, in California. fanpage

Agenzia_Ansa : Morta la leggenda del basket Kobe Bryant. Secondo il sito Tmz sarebbe stato vittima di un incidente con l'elicotter… - dchinellato : ???? Kobe Bryant has died in the crash of his helicopter. He was 41. It’s a devastating news for all basketball ????… - DiMarzio : Muore Kobe #Bryant: la leggenda del basket era a bordo di un elicottero che ha preso fuoco -