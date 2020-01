Fognini saluta, in Australia big ai quarti (Di domenica 26 gennaio 2020) C'e' sempre Tennys Sandgren tra Fabio Fognini e la gloria. Negli ottavi degli Australian Open, infatti, il tennista ligure ha ceduto in quattro set allo statunitense che lo aveva gia' fermato al terzo turno a Wimbledon lo scorso anno. Niente quarti, dunque, per il 32enne di Arma di Taggia che pure aveva dalla sua i favori del pronostico, non fosse altro che per il diverso 'peso' del ranking Atp: n.12 lui contro il n.100 del 28enne del Tennessee, gia' 'giustiziere' di Matteo Berrettini al secondo turno. E' finita dopo 4 set e stavolta per l'ultimo alfiere azzurro presente nello Slam Australiano non c'e' stato alcun miracolo del quinto set, come gia' accaduto contro Opelka e Thomson al primo e secondo turno.Il suo settimo ottavo a livello di Major ha avuto stavolta un epilogo diverso, conclusosi 7-6(5) 7-5 6-7(2) 6-4 per l'americano dopo tre ore e mezza di lotta. Fognini non migliora ... ilfogliettone

