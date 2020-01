Virus cinese, 56 milioni di persone isolate. Xi: “Situazione grave, l’epidemia accelera”. Infezione trasmessa dal visone (Di sabato 25 gennaio 2020) Milleduecento medici verso Wuhan, tra loro anche un team anti-Sars. Primo caso confermato anche in Australia ilsecoloxix

Agenzia_Ansa : Il virus cinese è arrivato in Europa, salgono a tre i casi confermati in Francia #coronavirus #ANSA - RobertoBurioni : Domani domenica sera vi aspetto a @chetempochefa ospite di @fabfazio per parlare di questo nuovo virus cinese. - Agenzia_Italia : In Francia confermati i primi due casi di virus cinese -