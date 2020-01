Sci alpino, startlist e pettorali di partenza superG Bansko 2020: programma, orario e tv (Di sabato 25 gennaio 2020) Domenica 26 gennaio si disputa il superG femminile di Bansko, prova valida per la Coppa del Mondo 2020 di sci alpino. L’Italia vuole sognare in grande dopo la tripletta in discesa: Federica Brignone, Elena Curtoni, Marta Bassino ci riproveranno e anche Francesca Marsaglia e Nicol Delago proveranno a rispondere presente mentre Sofia Goggia non parteciperà. Tra le favorite della vigilia è impossibile non citare la statunitense Mikaela Shiffrin, attenzione poi slla svizzera Corrine Suter, all’austraina Nicole Schmidhofer, alla tedesca Viktoria Rebesnburg. Di seguito la startlist, i pettorali di partenza, il programma dettagliato, l’orario di partenza del superG femminile di Bansko, prova valida per la Coppa del Mondo 2020 di sci alpino. La gara sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport ed Eurosport, in diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player, in DIRETTA LIVE ... oasport

Fisiofficial : ITALIA DA LEGGENDA A BANSKO! CURTONI, BASSINO E BRIGNONE REALIZZANO LA QUARTA TRIPLETTA DELLA STORIA DELLO SCI ALPI… - RaiSport : ??Tripletta azzurra ???? a #Bansko Trionfo di Elena #Curtoni davanti a @BassinoMarta e @FedeBrignone Leggi la notiz… - Fisiofficial : BRIGNONE È SUPER ANCHE A BANSKO! FEDERICA SI ARRENDE SOLO ALLA SHIFFRIN. MOLTO BENE ANCHE CURTONI E BASSINO ??????… -