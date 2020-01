Raffaele, otto persone dovranno rispondere della sua morte (Di sabato 25 gennaio 2020) Sono state indagate otto persone per omicidio colposo in relazione alla morte di Raffaele Ielpo, operaio morto in cantiere M4 a Milano. Presi di mira il datore di lavoro, il capo e il direttore del cantiere, il capo squadra di Ielpo e il coordinatore della sicurezza oltre ad un progettista e i responsabili delle opere … L'articolo Raffaele, otto persone dovranno rispondere della sua morte proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

