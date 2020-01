Migranti | Sos Mediterranee | ‘all’alba soccorse 59 persone’

Migranti : Sos Mediterranee - '92 persone soccorse da Ocean Viking' : Palermo, 24 gen. (Adnkronos) - "92 persone appena soccorse dalla #OceanViking, fra cui donne incinta e bambini, da un gommone sovraffollato a 30 MN dalla costa della #Libia. Operazione complessa. Ipotermia e mal di mare per molti dei sopravvissuti, molto deboli e ricoperti di carburante". Lo scrive

Accoglienza sospesa per 56 Migranti dello Sprar di Caserta : “Decisione sbagliata” : Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Avevano iniziato ad imparare l’italiano e a studiare, qualcuno accompagnava i bambini a scuola, qualcun altro era custode di una villetta per anni abbandonata al degrado. Tutto finito però: per 56 migranti dello Sprar di Caserta, gestito dal Centro Sociale Ex Canapificio, il sistema di protezione e Accoglienza è stato sospeso dal Ministero dell’Interno dallo scorso primo gennaio, e nei prossimi giorni ...

Migranti : Sos Mediterranee - 'portati in salve sopravvissuti barca in difficoltà' : Palermo, 17 gen. (Adnkronos) - "Oggi all’alba la #OceanViking ha completato un difficile soccorso di 39 persone da una barca in avaria, a 35MN dalla costa #Libica. Con onde alte & vento forte, i sopravvissuti-5 donne incluse- sono state portate in salvo, da una barca di legno instabile". Lo scrive s

Migranti : Sos Mediterranee - 'presenza Ong in mare di vitale importanza' : Palermo, 11 gen. (Adnkronos) - "La Ocean Viking è tornata nel Mediterraneo centrale. Mentre gli scontri in Libia si intensificano, e con @openarms_fund e @seawatchcrew che stanno rispondendo in questi giorni a chiamate di soccorso multiple da soli, la presenza delle navi nella zona rimane di vitale

Migranti - sos di Alarm Phone : “Barca con 45 persone in pericolo” : Migranti, sos di Alarm Phone: “Barca con 45 persone in pericolo” “Oggi un pescatore ci ha detto di aver avvistato una barca in pericolo con ca. 45 persone partite dalla #Libia 2 giorni fa. Dice che non potevano chiamare soccorsi, che il motore era in avaria e che le onde erano altissime. Ha chiamato le autorità libiche ma erano irraggiungibili”. Il 31 dicembre Alarm Phone ha lanciato l’sos per un’imbarcazione ...

Migranti - il nuovo sos di Alarm Phone : “45 persone su un barcone in avaria” : Migranti in difficoltà nel Mediterraneo. Il nuovo sos di AlarmPhone: “45 persone su un barcone in avaria”. ROMA – Migranti in difficoltà nel Mediterraneo. Il nuovo anno si apre con l’ennesima possibile tragedia in mare. Alarm Phone ha lanciato un sos parlando di 45 persone in difficoltà su un barcone in avaria. “Un pescatore – si legge nel tweet dell’associazione – ci ha detto di aver ...

Migranti - Onu : Ue non ha sostenuto Italia : 12.22 Sull'emergenza migratoria "gli Stati mediterranei come Italia e Grecia hanno diritto a solidarietà e supporto dal resto della Ue,ma finora non li abbiamo visti pienamente materializzati". Così il Segretario generale Onu al Senato. "I populisti -continua Guterres- cercano di alimentare il malcontento per mantenere il potere". "Abbiamo bisogno di un'Europa forte, ambiziosa e unita perché il multilateralismo funzioni". Anche emergenza ...

Alarm Phone lancia sos : sette Migranti morti e 20 dispersi al largo di Nador - in Marocco : Le persone salvatesono 63. L'imbarcazione aveva contattato in mattinata Alarm Phone, riferendo di trovarsi in gravi difficoltà

Torino : Migranti danno fuoco e distruggono suppellettili del Cpr - sostenuti dall’esterno dagli anarchici : Un gruppo di trattenuti, ospiti dell'area rossa del complesso, ha incendiato alcuni materassi, divelto porte e inferiate, distrutto televisori. Alcuni migranti sono anche saliti sul tetto dei container

Bosnia - “situazione insostenibile nel campo di Vucjak. Migranti al freddo senza acqua corrente e luce”. Ma la chiusura è rinviata : Una situazione intollerabile, con tende coperte dalla neve e mancanza delle più elementari condizioni igieniche. È questo lo stato del campo profughi di Vucjak, nel Nord-Ovest della Bosnia-Erzegovina, vicino alla frontiera con la Croazia. Lunedì 9 dicembre le autorità ne hanno rinviato la chiusura, dopo averla annunciata nei giorni precedenti sotto la crescente pressione della comunità internazionale. I media locali, nel dare notizia del rinvio, ...